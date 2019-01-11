Ярославская епархия призвала отменить сегодня плановые аборты в рамках акции «Свеча памяти»
Подобные выступления должны носить исключительно рекомендационный характер, нельзя превращать их в официальный запрет. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист, глава фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский. В предыдущие годы многие местные больницы в этот день не проводили аборты.
Комментарии2
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lenin3 11 января 2019 | 07:21
И гаджеты в этот день отключить,а то Антихрист из них вылезет...)))
vasyakirin 11 января 2019 | 07:22
А во время менструации, бабы пусть в холодном сарае сидят и на работу не высовываются?