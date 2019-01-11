Ярославская епархия призвала отменить сегодня плановые аборты в рамках акции «Свеча памяти»

Подобные выступления должны носить исключительно рекомендационный характер, нельзя превращать их в официальный запрет. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист, глава фонда «СПИД.Центр» Антон Красовский. В предыдущие годы многие местные больницы в этот день не проводили аборты.