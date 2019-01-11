Мосгорсуд должен принять решение по апелляции на иск президента Федерации бобслея России

От этого зависит возможная дисквалификация всей сборной страны. Осенью Мосгорсуд вернул бобслеисту Александру Зубкову олимпийскую медаль Сочи, а теперь это решение оспаривает Олимпийский комитет России. В организации говорят, что отказ выполнить постановление Cпортивного арбитражного суда в Лозанне может обернуться отстранением всей российской сборной от Олимпийских игр в Токио в 2020 году. В ОКР подчеркнули, что решения и санкции Международного олимпийского комитета в принципе не могу быть предметом пересмотра российскими государственными судебными инстанциями.

Однако президент Федерации бобслея России сдавать не намерен. И сейчас на одной чаше весов – олимпийский титул Александра Зубкова, который даже в случае положительного для него исхода будет признаваться только в России, а на другой чаше весов – участие всей сборной России в следующей Олимпиаде. МОК лишил Зубкова золотой медали Сочи из-за обвинений в употреблении допинга.