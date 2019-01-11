Делегация WADA начала работу в Московской антидопинговой лаборатории
Об этом «Первому каналу» рассказал глава Минспорта Павел Колобков. Ранее эксперты WADA уже пытались получить информацию, но помешали технические проблемы.
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Об этом «Первому каналу» рассказал глава Минспорта Павел Колобков. Ранее эксперты WADA уже пытались получить информацию, но помешали технические проблемы.
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