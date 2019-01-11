Роскомнадзор заподозрил канал BBC в трансляции террористической идеологии

Британскую корпорацию также проверят на соблюдение лицензионных соглашений. О начале контрольных мероприятий в отношении BBC представители российского регулятора заговорили после того, как британский аналог Роскомнадзора OFCOM пригрозил санкциями каналу RT.

Корпорация должна предоставить нашим властям документы, подтверждающие соблюдение требований об ограничении прямого или косвенного контроля российских СМИ со стороны иностранных организаций. Проверка коснется также соблюдения лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания.

Между тем на сайте русской службы BBC выявлены в материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Речь идет о цитатах террориста Аль-Багдади – лидера запрещенного в России «Исламского государства». Публикации проверят на предмет соответствия нормам российского антиэкстремистского законодательства. Как отмечает автор портал Znak.com, на сайте BBC цитат Аль-Багдади ему найти не удалось. Проверка продлится до конца января.