За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм
Он созванивался с представителями бизнесмена Евгения Пригожина. К такому выводу пришел центр «Досье» – расследовательский проект Михаила Ходорковского. Центр «Досье» выяснил, что убийство российской съемочной группы было тщательно спланировано. За Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральной Африканской республике постоянно следил жандарм Эмманюэль Котофи. Он вел переговоры с водителем россиян и с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Этот человек значился под личным номером, жетоны с которым присваивают бойцам ЧВК Вагнер.
Сотов в июле и августе постоянно звонил советнику президента ЦАР по безопасности Валерию Захарову, его тоже связывают с Пригожиным, отмечает центр «Досье». По его информации, ранее фигурировавший в ряде расследований фиксер Мартин на самом деле не существовал. Свидетельства о нем поступали только сотрудника агентства, входящего в медиахолдинг Евгения Пригожина. Официальное расследование гибели россиян в ЦАР продолжается.
Комментарии3
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zmeelov_1 11 января 2019 | 07:21
Эховский вентилятор с жуликом ходором - это сила)))
vanadium_v 11 января 2019 | 07:23
настало время ох...льных историй...!!!!!!!!
vova6_let 11 января 2019 | 07:24
Проще понять: кому нужна была смерть журналистов ?
1. Путин в ЦАР решил по дешевке добывать полезные ископаемые, и чтобы поставить у власти
нужных людей направил туда пригожина и независимых военных (чвк вагнер )
2. Любые военные действия должны происходить при максимальной тишине в сми
3. Вывод: журналисты больше всего мешали пригожину и он их ликвидировал.