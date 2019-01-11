На рынке авиаперевозок Европы впервые за 14 лет сменился лидер

Франко-голландский авиахолдинг Air France-KLM откатился сразу на две позиции, уступив две строчки Lufthansa и British Airways IAG.

Пассажирооборот измеряется в пассажиро-километрах. В 2018 году рост показателя для немецкой авиакомпании составил 9%, отмечает Bloomberg. Драйверами роста стали Цюрихский, Мюнхенский и Венский авиахабы.

Значимую роль в увеличении показателей сыграло приобретение ряда региональных авиаперевозчиков в Швейцарии, Австрии и Брюсселе, а также высокие темпы роста Eurowings — лоукостера, входящего в число дочерних подразделений холдинга.