Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

Заявление с просьбой прекратить регистрацию компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, бизнесмен направил в британский госреестр юридических лиц. По мнению собеседников РБК, ликвидация фирмы может быть связана с изменением структуры бизнеса Дурова, а также с предстоящим Брекзитом. Они полагают, что этот шаг не повлияет на блокировку мессенджера Telegram в России.