Вашингтон намерен исключить из санкционного списка компании En+, «Русал» и «Евросибэнерго» бизнесмена Олега Дерипаски

Об этом сообщил министр финансов США перед закрытой встречей с представителями Конгресса, передает «Радио Свобода». Стивен Мнучин заверил, что американский Минфин будет серьёзно следить за соблюдением обязательств российскими компаниями. Если они не будут выполнять условия, им грозит восстановление санкций.

Глава Минфина также уточнил, что сам Дерипаска останется под санкциями.