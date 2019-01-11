Российские кинокритики назовут в Москве лучшие фильмы 2018 года
Церемония награждения победителей национальной премии «Белый слон» пройдет в московском Доме кино. В главной номинации «Лучший фильм» выдвинуты три картины — «Сердце мира» Наталии Мещаниновой, «Лето» Кирилла Серебренникова и «Война Анны» Алексея Федорченко". Они же выдвинуты и в номинации «Лучшая режиссерская работа». В актерских категориях представлены, в частности, Наталья Кудряшова, Евгений Цыганов, Ирина Горбачева, Данила Козловский, Марта Козлова.
В прошлом году лучшим фильмом, по версии «Белого слона», стала картина «Аритмия» Бориса Хлебникова. Он, а также Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь», были признаны лучшими режиссерами. За лучший сценарий премию вручили Наталии Мещаниновой («Аритмия»).
Комментарии2
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edyatel 11 января 2019 | 07:10
Странно, но ни одного прошлого номинанта, а тем более нынешнего я не видел и даже не слышал.
Похоже мы с московской публикой живём в разных странах....
Кстати и из артистов мне знакома лишь фамилия Козловского...
holliwoodland 11 января 2019 | 07:15
За Войну Анны!