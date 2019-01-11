Во Франции «желтые жилеты» вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах
Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанье. По его словам, эти акты вандализма ставят под угрозу жизни людей и снижают безопасность дорожного движения. Как передает BBC, камеры заклеивают клейкой лентой или закрашивают краской. Протестующие видят в них лишь средство отъема денег, особенно у неимущих слоев населения.
В начале прошлого года власти снизили предельную скорость на автодорогах с 90 до 80 км/час, что вызвало недовольство многих водителей. Всего в стране установлено 3200 таких камер. Более половины из них перестали функционировать. До заявления министра внутренних дел масштабы этой проблемы были неизвестны.
Комментарии3
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zkotor 11 января 2019 | 07:02
Учитесь, духовноскрепные терпилы ссыкуны, как надо бороться за свои права и против произвола оборзевшей власти, не на коленях стоять и гнусавить путенпамаги, а БОРОТЬСЯ!
holliwoodland 11 января 2019 | 07:13
zkotor: заклей себе рот и жопу в знак протеста и солидарности!!)))
zkotor 11 января 2019 | 07:18
holliwoodland: соси у вовы и не отвлекайся, генетический холоп