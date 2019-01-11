Во Франции «желтые жилеты» вывели из строя почти 60% видеокамер, фиксирующих скорость движения на дорогах

Об этом сообщил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанье. По его словам, эти акты вандализма ставят под угрозу жизни людей и снижают безопасность дорожного движения. Как передает BBC, камеры заклеивают клейкой лентой или закрашивают краской. Протестующие видят в них лишь средство отъема денег, особенно у неимущих слоев населения.

В начале прошлого года власти снизили предельную скорость на автодорогах с 90 до 80 км/час, что вызвало недовольство многих водителей. Всего в стране установлено 3200 таких камер. Более половины из них перестали функционировать. До заявления министра внутренних дел масштабы этой проблемы были неизвестны.