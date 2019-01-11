Гельфанд: Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин абсолютно некомпетентен, его высказывания не заслуживают внимания

Такое мнение высказал «Эху Москвы» замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. Ранее Дмитрий Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о госизмене. Глава «Роскосмоса» обвинил российских ученых в инфантильной открытости и готовности ради публикаций в иностранных изданиях «сливать даже стратегически важную информацию».