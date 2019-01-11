Гельфанд: Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин абсолютно некомпетентен, его высказывания не заслуживают внимания
Такое мнение высказал «Эху Москвы» замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. Ранее Дмитрий Рогозин отказался поручиться за учёного Виктора Кудрявцева, арестованного по делу о госизмене. Глава «Роскосмоса» обвинил российских ученых в инфантильной открытости и готовности ради публикаций в иностранных изданиях «сливать даже стратегически важную информацию».
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 11 января 2019 | 06:44
Вождю нужны такие профаны как Рогозин и рогозины..
zmeelov_1 11 января 2019 | 07:07
opiatnovyi63: А кто такой Гельфанд? И что за институт такой он возглавляет прости Господи?
zmeelov_1 11 января 2019 | 07:12
zmeelov_1: А этот еврейчик не желал бы озаботиться проблемами трансмиссии у тягачей К-700 или же проблемами передачи нейронных импульсов у шимпанзе в период случки?... Дебилы, мля
tkachov 11 января 2019 | 06:46
Назовите хоть одного компетентного из высших чиновников , начиная с президента ...
bazilgu 11 января 2019 | 06:50
Ну и наплевать Путину на компетентность чинушек. Главное- чтобы демонстрировали личную лояльность. Это и есть путинская "кадровая политика". Результаты мы все ощушаем на своем хребте.
lenin3 11 января 2019 | 07:12
bazilgu: а вот Гельфанда теперь жаль,уволят же за оскорбление чиновника...
ostapba 11 января 2019 | 06:53
На безрыбье рак приобретает черты золотой, так сказать , рыбки.
Любое желание, правда за ваш же, счет..
Даже..
j_partizan 11 января 2019 | 06:54
Рогозин - тоже самое, что Сердюков в армии.
Но проблема в другом, а именно в том, что президент сделает глупость, а после на ней упёрто стоит.
zico1982 11 января 2019 | 07:05
Не верхушка, а тупо сборище дебилов, ей Богу...
holliwoodland 11 января 2019 | 07:09
А этот Рогозин вреде из журнашлюх во власть припёрся?
erpetkur 11 января 2019 | 07:16
holliwoodland: в корень зрите, дорогой вы наш. Там что не журналюга , то спецслужбист. Но чаще всего совмещают.
koshkaedu 11 января 2019 | 07:17
А разве информация Рогозина, мол, мы готовим десанты на Марс и Венеру, не
является стратегически важной? Почему он добровольно не сдался ФСБ?