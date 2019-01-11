Трехкратный обладатель «Оскара» американский звукорежиссер Грегг Рудлофф скончался в возрасте 63 лет

Как пишет журнал Variety, он умер 6 января. В полиции сообщили изданию, что предположительной причиной смерти стало самоубийство.

Рудлофф принял участие в работе над более чем 150 фильмами. Награды американской киноакадемии он удостоин за звукорежиссуру к кинокартинам «Матрица», «Слава», а также «Безумный Макс: Дорога ярости». За семейную драму «Ранний мороз» он получил «Эмми». Последней работой Рудлоффа в кино стал триллер «Другая сторона ветра».