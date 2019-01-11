Первый демонстрационный полет к МКС космического корабля Crew Dragon без экипажа на борту откладывается

Он состоится не раньше февраля. Это необходимо, чтобы успеть провести проверку оборудования и подготовить совместные отчеты, сообщило NASA. Там отметили, что космическое ведомство США и компания SpaceX продолжают работу, чтобы беспилотный экспериментальный полет состоялся. NASA обещало назвать дату будущего пуска позднее, после сверки с графиком выполнения программы эксплуатации МКС. Ранее запуск планировался 7 января.