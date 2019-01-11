Производители молокосодержащих продуктов теперь должны уведомлять покупателей о наличии в составе растительных жиров

Согласно техническому регламенту Таможенного союза, сегодня истек 180-дневный срок, который был отведен производителям на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары. Отмечается, что информация обязательно должна быть заметна потребителю. Использовать в названиях таких товаров молочные термины запрещено.