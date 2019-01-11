Движение в Тушинском тоннеле в Москве, перекрытое из-за затопления, полностью восстановлено

Риска новых подтоплений нет. К такому выводу пришла специальная межведомственная комиссия, которая осмотрела осушенный участок аварийной зоны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Канала имени Москвы». Сегодня начнется детальное обследование. Отмечается, что главная задача — предотвратить повторение таких инцидентов в будущем.

Тоннель на Волоколамском шоссе, проложенный под каналом имени Москвы, был затоплен накануне утром из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Никто не пострадал.