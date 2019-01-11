Движение в Тушинском тоннеле в Москве, перекрытое из-за затопления, полностью восстановлено
Риска новых подтоплений нет. К такому выводу пришла специальная межведомственная комиссия, которая осмотрела осушенный участок аварийной зоны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Канала имени Москвы». Сегодня начнется детальное обследование. Отмечается, что главная задача — предотвратить повторение таких инцидентов в будущем.
Тоннель на Волоколамском шоссе, проложенный под каналом имени Москвы, был затоплен накануне утром из-за прорыва дамбы, который произошел в результате провала грунта. Никто не пострадал.
Комментарии2
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kochar 11 января 2019 | 06:32
Прорвало-починили. Хорошо без жертв.
А разве нельзя было это предугадать?
Конечно можно было.Года два я каждый день по 2 раза проезжаю этот туннель и видел подтёки,а зимой в этих местах сталактиты.
Они что не видели?
Русская авось.
Бардак.
tkachov 11 января 2019 | 06:56
Гарантию риска подтопления может дать только Господь ...