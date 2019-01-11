Экипаж «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар»

Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова победил на четвертом этапе ралли-марафона «Дакар». Грузовик прошел спецучасток Арекипа-Мокегуа длиной 405 км за четыре часа девять минут 49 секунд, передает ТАСС.

Вторым пришел экипаж команды Big Shock Racing под управлением чеха Мартина Масика с отставанием примерно в 1,5 минуты, а третьим — экипаж «КАМАЗ-мастер» во главе с Айратом Мардеевым. Пилот Эдуард Николаев с его командой завершил выступление четвертым, а Дмитрий Сотников — пятым.