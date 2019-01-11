Аргентина вслед за Перу запретила въезд в страну высокопоставленным чиновникам из Венесуэлы

Об этом сообщает пресс-служба аргентинского МИДа. 9 января Перу запретила въезд 100 чиновникам из Венесуэлы, в том числе президенту страны Николасу Мадуро. Решение властей обеих стран принято на фоне вступления Мадуро в должность президента еще на один срок. Буэнос-Айрес и Лима, а также ряд других стран, включая Чили, США, Мексику, Парагвай, Бразилию и др. не признали итоги президентских выборов в Венесуэле, призвав Каракас провести перевыборы.