Директор НАСА Джим Брайденстайн не собирается в ближайшее время посещать в Россию
Планы его будущих поездок пока находятся на рассмотрении, но среди них нет заграничных командировок, сообщил ТАСС представитель американского космического агентства.
В начале января Брайденстайн отменил приглашение в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он объяснил это давлением со стороны ряда американских сенаторов. После этого Рогозин пригласил Брайденстайна в Россию, сказав, что им необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
opiatnovyi63 11 января 2019 | 05:43
Бедолага Рогозин не знает , куда ещё приткнуть своё грузное тело..