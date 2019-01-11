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05:08, 11 января 2019

Директор НАСА Джим Брайденстайн не собирается в ближайшее время посещать в Россию

Планы его будущих поездок пока находятся на рассмотрении, но среди них нет заграничных командировок, сообщил ТАСС представитель американского космического агентства.
В начале января Брайденстайн отменил приглашение в США главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Он объяснил это давлением со стороны ряда американских сенаторов. После этого Рогозин пригласил Брайденстайна в Россию, сказав, что им необходимо обсудить дальнейшее взаимодействие.

Комментарии

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opiatnovyi63 11 января 2019 | 05:43

Бедолага Рогозин не знает , куда ещё приткнуть своё грузное тело..

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