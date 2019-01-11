США пригрозили Rusal и En+ последствиями в случае невыполнения обязательств

Глава Минфина Стивен Мнучин сказал об этом перед встречей с конгрессменами, которые требовали отложить снятие санкций c компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Эти компании обязались предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности» в отношении своих операций, что гарантировало бы то, что Дерипаска не восстановит контроль над ними, добавил министр. Он подчеркнул, что сам миллиардер останется под санкциями, а его собственность — заблокированной, под вторичные санкции подпадут также компании, участвующие в сделках с бизнесменом.