США пригрозили Rusal и En+ последствиями в случае невыполнения обязательств
Глава Минфина Стивен Мнучин сказал об этом перед встречей с конгрессменами, которые требовали отложить снятие санкций c компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски. Эти компании обязались предоставить «беспрецедентный уровень прозрачности» в отношении своих операций, что гарантировало бы то, что Дерипаска не восстановит контроль над ними, добавил министр. Он подчеркнул, что сам миллиардер останется под санкциями, а его собственность — заблокированной, под вторичные санкции подпадут также компании, участвующие в сделках с бизнесменом.
Комментарии1
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dominator13 11 января 2019 | 05:35
Нписали бы , что Россия пригрозила в случае выполнения обязательств ппред США! Обоссались все со смеху!