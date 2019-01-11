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04:11, 11 января 2019

Глава МИДа Эквадора Хосе Валенсия посоветовал Джулиану Ассанжу сдаться британским властям

По его словам, у основателя WikiLeaks есть два выхода: либо на неопределенный срок остаться в посольстве Эквадора в Лондоне без ясных перспектив, либо сдаться. Этот вариант для него самый позитивный, считает дипломат. Ранее президент Эквадора Ленин Морено предложил Ассанжу покинуть посольство его страны. Он сказал, что получил от Великобритании гарантии того, что тот не будет экстрадирован в какую-либо страну, где его жизни что-то угрожает. Но основатель WikiLeaks отказался. Ассанж проживает в посольстве Эквадора уже более пяти лет, опасаясь выдачи США, где ему может грозить смертная казнь из-за публикации секретных документов Пентагона.

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