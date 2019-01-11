Роскосмос и РКК «Энергия» начали разработку концепции лунного корабля «Союз»

Первое рабочее совещание по этой теме состоялось накануне, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, «предварительно рассматривается такая схема полета нового «Союза», при которой он будет стартовать к Луне с орбиты МКС». Перелетный модуль новой системы будет собираться в космосе под контролем экипажа российского сегмента станции. Собеседник не уточнил, какие изменения будут внесены в конструкцию космического корабля для полетов к Луне, а также другие технические спецификации новой транспортной системы, отметив, «что о таких деталях пока говорить рано».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что НАСА просит российскую госкорпорацию разработать версию «Союза» для полетов на естественный спутник Земли, чтобы создать вторую резервную космическую транспортную систему.