Производители продовольственных товаров стали уменьшать упаковку, чтобы скрыть повышение цен

Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си». Издание ссылается на портал Pikabu, где впервые была опубликована фотография яиц, которые продавались в комплекте из девяти, а не десяти штук. Их стоимость составила 64,90 рублей. Журналисты «Би-Би-Си» провели собственное расследование и обнаружили несколько аналогичных случаев. Так, на несколько десятков грамм уменьшились порции сока, молочных продуктов, пива и шоколада. Накануне сообщалось о росте цен на все товары по итогам 2018 года. Инфляция составила 4,3 процента против 2,5 годом ранее.