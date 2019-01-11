Производители продовольственных товаров стали уменьшать упаковку, чтобы скрыть повышение цен
Об этом сообщает «Русская служба Би-Би-Си». Издание ссылается на портал Pikabu, где впервые была опубликована фотография яиц, которые продавались в комплекте из девяти, а не десяти штук. Их стоимость составила 64,90 рублей. Журналисты «Би-Би-Си» провели собственное расследование и обнаружили несколько аналогичных случаев. Так, на несколько десятков грамм уменьшились порции сока, молочных продуктов, пива и шоколада. Накануне сообщалось о росте цен на все товары по итогам 2018 года. Инфляция составила 4,3 процента против 2,5 годом ранее.
Комментарии5
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niknik 11 января 2019 | 03:16
В кремлевской столовой тоже так наепывают? И куда уже вообще катимся то? К аборигенам каким-то прямо!
ft18 11 января 2019 | 03:20
niknik: В кремлевских не бывал, но в обычных столовых, порции уменьшились...
dft 11 января 2019 | 03:23
Так и есть - масло уже 170гр в пачке, молоко 925 мл, хлеб 470гр.
i_one_off 11 января 2019 | 03:45
Я это заметил ещё в 1992-м году, когда в ларьках при Ельцине свободно продавался алкоголь всех калибров и наименований, и когда бутылочки, сохраняя привычную цену, стали стремительно уменьшаться в размерах вплоть до сувенирных.
sparky 11 января 2019 | 04:04
С маслом и молоком легче, поскольку грамм - мелкая единица. Для точности соответствия инфляции можно и на миллиграммы перейти. Вот с яйцами дело хуже, упаковка всего на 10 штук. Девять можно сделать, а восемь с половиной затруднительно. Нужно мелких кур вывести с мелкими яйцами - это единственный выход. Восемь нормальных и одно мелкое - вот и восемь с половиной.