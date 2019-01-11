Производственное здание горит в Нижнем Новгороде

Площадь пожара составляет более 3,5 тысяч кв. м. Обрушилось 500 кв.м. кровли, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. На месте работают 156 пожарных и 35 единиц техники. Огонь локализован. По данным ведомства, на момент в возгорания в здании находились только два сторожа, они успели уйти. Погибших и пострадавших нет.