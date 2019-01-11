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03:04, 11 января 2019

Суд в Париже признал художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге здания Банка Франции

Ему назначено три года тюрьмы, два из них — условно. Суд не стал требовать заключения художника под стражу, приняв во внимание, что он уже провел 11 месяцев под арестом, пишет «Новая газета». Судья подчеркнул, что «это наказание носит предупредительный характер». Соратница Павленского Оксана Шалыгина получила два года тюрьмы, из них 16 месяцев условно. Ее также не будут повторно заключать под стражу.
По решению суда Павленский и Шалыгина должны выплатить компенсацию Банку Франции в размере более 21 тысячи евро.
Павленский и Шалыгина были задержаны в октябре 2017 года после поджога здания Банка Франции в Париже. Свою акцию они объяснили тем, что банк находится на месте Бастилии («символа абсолютной монархии») и является «одним из основных символов оккупации Парижа».

Комментарии

2

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needroid 11 января 2019 | 03:32

11 месяцев голодовки можно закончить. Да здравствует французский суд - самый гуманный суд в мире!

i_one_off 11 января 2019 | 03:40

А вы говорите "кровавая гебня".
Художнику виднее. что поджигать. Ему всё едино, что банк во Франции, где ему вспомнилась Бастилия, что дверь в здание КГБ-ФСБ на Лубянке. Он готов везде прибить свои части тела ради свободы.
Остаётся вопрос, ради какой свободы? От докторов?

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