Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выдать чиновникам лопаты для уборки снега

По его словам, жители города жалуются на плохую уборку улиц. «Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано «лопата Беглова»», — сказал он, отметив, что у него самого есть такая в багажнике. «Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать», — отметил глава региона.

«Лопата Беглова» моментально стала мемом. У нее появился свой телеграм-канал, на который за сутки подписались 240 человек. А еще «лопату Беглова» начали в интернете, пишет интернет-портал «Медуза». Между тем, поручение Беглова было выполнено уже на следующий день. Замглавы Выборгского района Петербурга Арина Артемова накануне вышла с «лопатой Беглова» на уборку снега в одном из дворов.