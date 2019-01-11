Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал выдать чиновникам лопаты для уборки снега
По его словам, жители города жалуются на плохую уборку улиц. «Каждому главе района выдать по лопате, чтобы на ней было написано «лопата Беглова»», — сказал он, отметив, что у него самого есть такая в багажнике. «Если где-то будет не убрано, будем вместе с вами убирать», — отметил глава региона.
«Лопата Беглова» моментально стала мемом. У нее появился свой телеграм-канал, на который за сутки подписались 240 человек. А еще «лопату Беглова» начали в интернете, пишет интернет-портал «Медуза». Между тем, поручение Беглова было выполнено уже на следующий день. Замглавы Выборгского района Петербурга Арина Артемова накануне вышла с «лопатой Беглова» на уборку снега в одном из дворов.
Комментарии3
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timber_head 11 января 2019 | 02:30
Когда дебилы не способны работать как руководители, организуя процесс, они работают как стрелочники, "выдавая лопаты" и искренне считая что это решит проблему. Вообще говоря, эта "выдача лопат" - простой перевод стрелки. причем даже не "стрелки ответственности". Надеется что его некомпетентность и тугодумие прикроют испуганные подчиненные, разрулив ситуацию.
kremlefurer 11 января 2019 | 02:32
А как же лазеры, сосули сбивать?
palm_coast 11 января 2019 | 02:38
На мой взгляд, в больших городах все горожане, от рядового до чиновника, должны ходить зимой по улицам с лопатами, а летом.., и летом. Сколько там того лета в этом Питере.