Китай завершил испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400
Вторая тестовая стрельба состоялась в декабре прошлого года на китайском полигоне. Выпущенная огневой установкой ракета поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 метров в секунду, — рассказал ТАСС военно-дипломатический источник. По его словам, ракета сбила цель на предельной дальности (около 250 километров), и «на этом программа испытаний С-400 в Китае завершена».
Комментарии3
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palm_coast 11 января 2019 | 02:23
250 км. Где же эта цель летела, над Москвой?
novik_odessa2 11 января 2019 | 02:25
Вы верите тассу?
vader_dart 11 января 2019 | 02:42
А ежели что-то с дядюшкой Си не поделят? Тогда как?