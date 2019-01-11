Провалом завершились испытания образца стальной стены Трампа

По данным телеканала NBC, военнослужащие и пограничники во время проверки смогли ее распилить при помощи строительных инструментов. Глава Белого дома ранее сообщил, что стальная стена прочнее и незаметнее по сравнению с бетонной. В конце декабря он одобрил дизайн стены, назвав его «эффективной и в то же время красивой».

Строительство заграждения на границе с Мексикой стало одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа. По его словам, это необходимо, чтобы остановить нелегальных мигрантов и торговцев наркотиками, проникающих в США из стран Латинской Америки. Споры между президентом и конгрессом по поводу финансирования этого проекта стали причиной приостановки работы части правительственных ведомств с конца декабря.