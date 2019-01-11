В Испании задержаны десятки человек по подозрению в организации договорных матчей по теннису

Группировка, в которую входили выходцы из Армении, зарабатывала на спортивных ставках путем подкупа игроков, сообщила полицейская служба Евросоюза. Всего в ходе масштабной спецоперации были задержаны 83 человека, включая 28 профессиональных игроков. В договорняках, по версии полиции, участвовали теннисисты, играющие в категориях ITF Futures и Challenger. Ставки делались на международном и национальном уровнях, а члены группировки посещали матчи, чтобы убедиться, что подкупленные игроки выполняют договоренности. Имена подозреваемых не называются, однако отмечается, что один из задержанных теннисистов участвовал в последнем Открытом чемпионате США (US Open).