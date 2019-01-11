Глава МИД Германии Хайко Маас назвал неприемлемым введение санкций США против газопровода «Северный поток-2»

«Вопросы европейской энергетической политики нужно решать в Европе, а не в США. Наложение односторонних санкций — точно не тот путь», — цитирует дипломата агентство Reuters.

В середине декабря палата представителей конгресса США приняла резолюцию против «Северного потока-2». В документе газопровод называют «радикальным шагом назад» для энергетической безопасности Европы.

Тогда же Европарламент принял свою резолюцию с призывом прекратить реализацию данного проекта. Европейские депутаты отметили, что в сетях энергоснабжения региона «решающую роль» играет Украина.