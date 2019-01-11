За убитыми в Центральной Африке российскими журналистами с самого приезда следил местный жандарм
Он был связан с людьми бизнесмена Евгения Пригожина. Это следует из результатов расследования проекта Михаила Ходорковского «Досье». Специалисты, в частности, изучили данные биллинга сотового оператора. Авторы расследования утверждают, что убийство Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко было не простым ограблением, а спланированной операцией, за которой стояли связанные с Кремлем люди.
Российские журналисты были убиты в ЦАР в июле 2018 года при невыясненных обстоятельствах. В Центральной Африке россияне готовили материал для «Центра управления расследованиями» Михаила Ходорковского о деятельности частной военной компании Вагнера.
Комментарии1
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minerr 11 января 2019 | 01:13
Из этого типа расследования ясно ОДНО - что убийство журналистов было выгодно только одному МБХ.