Власти Москвы накануне вечером сообщили о ликвидации последствий затопления Тушинского тоннеля

В результате инцидента было перекрыто движение на Волоколамском шоссе.

Чтобы запустить движение по тоннелю, достаточно убрать воду и песок, сказал вечером заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, чтобы вывезти весь песок, нужно 150 КамАЗов. Накануне утром вода из канала имени Москвы, который проходит прямо над тоннелем, стала водопадом бурого цвета поступать на дорогу. В насыпной дамбе канала произошел обвал грунта. Возникла яма размерами 5 на 15 метров, поток воды составил 40-50 литров в секунду, сообщил в руководстве канала. Никто не пострадал, но движение по Волоколамскому шоссе пришлось перекрыть в обе стороны. В мэрии сообщили, что воду стали сбрасывать, чтобы осушить аварийный участок канала имени Москвы между шлюзами. Затопленный Тушинский тоннель был открыт в 1936 году, а в начале «нулевых» его расширили. По одной из версий, которую озвучил заммэра Петр Бирюков, причиной прорыва воды могла стать ошибка при реконструкции и расширении в 2001 году транспортной развязки.

В руководстве Москвы отметили, что серьезного ремонта Тушинского тоннеля не потребуется.