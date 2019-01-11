Роскомнадзор объявил, что проверит BBC на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания
Проверка пройдет с 14 по 31 января. Как утверждает ведомство, на сайте Би-би-си выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. К таким материалам, в частности, Роскомнадзор отнес цитату из заявления лидера Исламского государства (эта террористическая группировка запрещена в России) Аль-Багдади. Проводится экспертиза. Би-би-си должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 11 января 2019 | 00:16
Как и в предыдущем рухнувшем совке, в нынешнем начали активно бороться с "западными голосами".
sagen 11 января 2019 | 00:29
А чем им военно-воздушные силы помешали?
kir_pich_101 11 января 2019 | 00:59
Надо изучить и запретить.
Начать выпускать газету "Искра", обязать выписывать всех.
Писать о успехах вошьдя в сопровождении стерхов и искании амфор.
Проводить политинформацию по утрам на работе и в школе.