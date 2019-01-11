За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм
Он созванивался с представителями бизнесмена Евгения Пригожина. К такому выводу пришел центр «Досье» – расследовательский проект Михаила Ходорковского.
Центр «Досье» выяснил, что убийство российской съемочной группы было тщательно спланировано. За Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральной Африканской республике постоянно следил жандарм Эмманюэль Котофи. Он вел переговоры с водителем россиян и с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Этот человек значился под личным номером, жетоны с которым присваивают бойцам ЧВК Вагнер. Сотов в июле и августе постоянно звонил советнику президента ЦАР по безопасности Валерию Захарову, его тоже связывают с Пригожиным, отмечает центр «Досье». По его информации, ранее фигурировавший в ряде расследований фиксер Мартин на самом деле не существовал. Свидетельства о нем поступали только сотрудника агентства, входящего в медиахолдинг Евгения Пригожина.
Официальное расследование гибели россиян в ЦАР продолжается.
Комментарии5
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victor_xy 11 января 2019 | 00:13
//За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм//
...ну раз это выяснено, то за троих покойников ходору светит пожизненное ...и это однозначно!
minerr 11 января 2019 | 00:25
Ну а че, всё нормально - провели типа следствия не вставая с дивана, точно так же как и МБХ отдавал приказы убирать неугодных конкурентов и сакральное жертвы, не отрывая задницы от кресла.
romashka__ 11 января 2019 | 01:02
Пригожин - преступник, покрываемый паханом.
mikhail_spb_ 11 января 2019 | 00:14
Все следы ведут к личному повару сами знаете кого.
old44 11 января 2019 | 00:44
ша поварята на защиту хозяина грудью встанут