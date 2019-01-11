//За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм//

Он созванивался с представителями бизнесмена Евгения Пригожина. К такому выводу пришел центр «Досье» – расследовательский проект Михаила Ходорковского.

Центр «Досье» выяснил, что убийство российской съемочной группы было тщательно спланировано. За Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральной Африканской республике постоянно следил жандарм Эмманюэль Котофи. Он вел переговоры с водителем россиян и с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Этот человек значился под личным номером, жетоны с которым присваивают бойцам ЧВК Вагнер. Сотов в июле и августе постоянно звонил советнику президента ЦАР по безопасности Валерию Захарову, его тоже связывают с Пригожиным, отмечает центр «Досье». По его информации, ранее фигурировавший в ряде расследований фиксер Мартин на самом деле не существовал. Свидетельства о нем поступали только сотрудника агентства, входящего в медиахолдинг Евгения Пригожина.

Официальное расследование гибели россиян в ЦАР продолжается.