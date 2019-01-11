Z Архив новостей новости
5 5 6 997
00:02, 11 января 2019

За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм

Он созванивался с представителями бизнесмена Евгения Пригожина. К такому выводу пришел центр «Досье» – расследовательский проект Михаила Ходорковского.

Центр «Досье» выяснил, что убийство российской съемочной группы было тщательно спланировано. За Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральной Африканской республике постоянно следил жандарм Эмманюэль Котофи. Он вел переговоры с водителем россиян и с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Этот человек значился под личным номером, жетоны с которым присваивают бойцам ЧВК Вагнер. Сотов в июле и августе постоянно звонил советнику президента ЦАР по безопасности Валерию Захарову, его тоже связывают с Пригожиным, отмечает центр «Досье». По его информации, ранее фигурировавший в ряде расследований фиксер Мартин на самом деле не существовал. Свидетельства о нем поступали только сотрудника агентства, входящего в медиахолдинг Евгения Пригожина.

Официальное расследование гибели россиян в ЦАР продолжается.

Комментарии

5

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

victor_xy 11 января 2019 | 00:13

//За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм//

...ну раз это выяснено, то за троих покойников ходору светит пожизненное ...и это однозначно!

minerr 11 января 2019 | 00:25

Ну а че, всё нормально - провели типа следствия не вставая с дивана, точно так же как и МБХ отдавал приказы убирать неугодных конкурентов и сакральное жертвы, не отрывая задницы от кресла.

romashka__ 11 января 2019 | 01:02

Пригожин - преступник, покрываемый паханом.

mikhail_spb_ 11 января 2019 | 00:14


Все следы ведут к личному повару сами знаете кого.

old44 11 января 2019 | 00:44

ша поварята на защиту хозяина грудью встанут

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 8 января Поздравить…

5 303 6 6935 08.01
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение Максим Литвинов. Министр иностранных дел может иметь свое мнение А что, если министр иностранных дел не сходится во взглядах с хозяином страны?..

5 161 6 14110 05.01
8читать ;смотреть
Kистория, видео, политика, мнения
Новости

Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять единственного союзника на западном направлении Таким образом он прокомментировал на совещании в Минске разногласия с Москвой из-за налогового маневра в России…

5 87 6 8634
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Патриарх Кирилл: Христос любит каждого из нас Глава РПЦ поздравил верующих с Рождеством Христовым…

5 110 6 11671 07.01
8читать ;смотреть
Kрелигия, праздники, видео, события
Блоги

+ Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины Перед подписанием документа в Храме святого Георгия, возле резиденции Вселенского патриарха, состоялся молебен, на котором присутствовали, в том числе, президент Украины Петр Порошенко…

5 567 6 68176 05.01
8читать ;смотреть
Kправославие, украина, события
Блоги

+ Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста Патриарх Кирилл: Существование гаджетов и интернета – вестник пришествия Антихриста При этом он отметил, что церковь вовсе не выступает против научного прогресса. Она обеспокоена из-за несвободы человеческой личности…

5 292 6 37896 07.01
Kрелигия, технологии, общество, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Русско-Японская война 1945-2018 Дурачьё как всегда завопило о предательстве, о гибели России. Но гибель не в островах, а в головах…

5 372 6 49141 06.01
Kистория, политика, япония, мнения
Блоги

Константин Сонин профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ

Отрицательный персонаж Если даже Эрдоган не совершит никаких преступлений против человечности, да и вообще ничего плохого не сделает, он уже, похоже, будет отрицательным персонажем турецкой истории…

5 225 6 29638 04.01
Kобщество, эрдоган, турция, мнения
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 84 6 11201 07.01
Голосование
Вы доверяете официальной версии о причинах взрыва в Магнитогорске?
5 55 6 7678 04.01
Блоги

Владимир Кара-Мурза мл. председатель Фонда Бориса Немцова

Итоги работы в 2018 году (и задачи на 2019-й) Все нижеперечисленное – результат работы многих людей; в списке только те инициативы, свой вклад в которые считаю объективно существенным…

5 76 6 10549 10.01
Kполитика, оппозиция, мнения
Новости

Александр Лукашенко поручил правительству Белоруссии проработать вопрос о поставках нефти через прибалтийские порты По его словам, нужны альтернативные варианты…

5 44 6 6305
Блоги

+ Владимир Путин посетил рождественское богослужение Владимир Путин посетил рождественское богослужение Президент встретил праздник в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга…

5 184 6 26836 07.01
8читать ;смотреть
Kвидео, фото, религия, путин, события
Блоги

Фото дня

Появилась фотография грамоты о независимости, дарованной Православной церкви Украины патриархом Константинопольским Варфоломеем Текст оригинального документа написан на греческом…

5 91 6 14134 05.01
Kобщество, украина, церковь, фото, события
Блоги

Артемий Троицкий журналист

+ С Россией остались только банановые республики С Россией остались только банановые республики О международной изоляции России и победе Украины и Петра Порошенко на духовном фронте…

5 140 6 23220 06.01
Kполитика, видео, рф, украина, общество, мнения
Новости

В Иркутской области умер трёхлетний мальчик, помочь которому журналисты просили президента Путина У ребёнка выявили онкологическое заболевание, больше месяца он провёл в реанимации…

5 36 6 6119

Популярное за неделю

Новости

Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора Об этом свидетельствуют материалы британского госреестра юридических лиц…

5 5 6 16021
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

«Авангард» — это никакой не скрамджет, это, грубо говоря, «Фау-2». Это неуловимый Джо, который никому не нужен…

5 215 6 144859 05.01
#слушать 47:53 8читать ;смотреть $скачать 11.0 МБ
Голосование
Важно ли вам, какой стране принадлежат Курильские острова?
5 84 6 11201 07.01
Блоги

Юлия Латынина журналист

+ Магнитогорск, разъяснение происходящего Магнитогорск, разъяснение происходящего Я наконец поняла, что произошло в Магнитогорске…

5 249 6 294149 09.01
8читать ;смотреть
Блоги

+ Игорь Верник проехал на внедорожнике по пешеходной зоне в центре Москвы Игорь Верник проехал на внедорожнике по пешеходной зоне в центре Москвы На видео видно, как внедорожник артиста пробирался через толпу людей под крики охранников…

5 185 6 99892 04.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7544520
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3853179

Сегодня в эфире