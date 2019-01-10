Полиция сможет отслеживать местоположение пропавших детей по их мобильным телефонам без санкции суда

Соответствующие поправки к закону об оперативно-розыскной деятельности приняла Госдума в первом чтении, — пишет газета Коммерсант. Поправки были разработаны под руководством главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой. По ее мнению, поиск ребенка с использованием данных геолокации не требует больших затрат, но является очень эффективным. Сейчас правоохранители должны в течение суток уведомить суд о розыске по мобильнику, а в течение 48 часов получить разрешение суда или прекратить поиски. Кроме того, если владельцем сим-карты является третье лицо, а не родители ребенка, полиции необходимо получить и его разрешение.