Полиция сможет отслеживать местоположение пропавших детей по их мобильным телефонам без санкции суда
Соответствующие поправки к закону об оперативно-розыскной деятельности приняла Госдума в первом чтении, — пишет газета Коммерсант. Поправки были разработаны под руководством главы думского комитета по безопасности Ирины Яровой. По ее мнению, поиск ребенка с использованием данных геолокации не требует больших затрат, но является очень эффективным. Сейчас правоохранители должны в течение суток уведомить суд о розыске по мобильнику, а в течение 48 часов получить разрешение суда или прекратить поиски. Кроме того, если владельцем сим-карты является третье лицо, а не родители ребенка, полиции необходимо получить и его разрешение.
Комментарии6
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kraft 10 января 2019 | 23:11
А если ребёнок ушёл без телефона?
skif_05 10 января 2019 | 23:23
kraft:
Забыл в смысле? Но это же редчайший случай.
skif_05 10 января 2019 | 23:21
Ребенок такое дело. А вот отслеживать перемещение шендеровичей, дело хорошее и нужное.
mathmovesu 10 января 2019 | 23:22
расеяны, вы все дети путина, так что, готовтесь...
skif_05 10 января 2019 | 23:27
mathmovesu:
Дети Путина это вы, шендеровичи и гозманы. За вами глаз да глаз...
stebinmaku 10 января 2019 | 23:35
Навальнята - пропавшие ребята..