Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора

Об этом свидетельствуют материалы британского госреестра юридических лиц. Заявление было подписано Дуровым 19 декабря. Эксперты говорят, что на блокировку Телеграма в России это не повлияет. Они считают, что изменение структуры бизнеса Павла Дурова может быть связано с запуском криптовалюты или с грядущим выходом Великобритании из Евросоюза, — сообщает РБК.