Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, которая внесена в реестр Роскомнадзора
Об этом свидетельствуют материалы британского госреестра юридических лиц. Заявление было подписано Дуровым 19 декабря. Эксперты говорят, что на блокировку Телеграма в России это не повлияет. Они считают, что изменение структуры бизнеса Павла Дурова может быть связано с запуском криптовалюты или с грядущим выходом Великобритании из Евросоюза, — сообщает РБК.
Комментарии4
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naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 23:22
Дурь, дурень, дура... Дуров... придурок ... и т.п.
Что-то однозначно эти слова объединяет. ... Кто подскажет - что??
gostrax 10 января 2019 | 23:24
naebabchenka_drysch: Ответ кроется в зеркале , загляни и все поймешь!
grs_alx_112018 10 января 2019 | 23:26
naebabchenka_drysch: Да только одно - Дуров дурит тебя придурка ;))
olenenok_zed 10 января 2019 | 23:41
grs_alx_112018: точнее - Дуров зарабатывает на дураках :)