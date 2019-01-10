Провал грунта, из-за которого затопило Тушинский тоннель, мог произойти из-за работ по расширению Волоколамского шоссе

Работы проводились в 2003-ем году. Об этом газете Коммерсант сообщили в пресс-службе Канала имени Москвы. В то же время, там отметили, что гидротехническим конструкциям канала около 80 лет. Они проходили плановое обследование и не были признаны аварийными.

Сейчас в Москве открыто движение по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области и в центр. Также открыт съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. Дублер в сторону улицы Свободы и сама улица пока перекрыты. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе столичного ГИБДД.