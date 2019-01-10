Суд в Париже признал Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге банка на площади Бастилии
Павленского приговорили к трем годам тюрьмы (из них два года условно). При этом суд учел, что 11 месяцев подсудимый уже провел в предварительном заключении. Таким образом, Павленский остался на свободе.
Оксану Шалыгину приговорили к двум годам (из них 16 месяцев — условно).
Дополнительно суд запретил Павленскому и Шалыгиной ношение оружия на пять лет, а также обязал их выпалить материальный и моральный ущерб – 18 тысяч евро и 3 тысяч евро – соответственно. Еще тысячу евро составили судебные издержки, — сообщает «Новая газета».
Комментарии25
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udavi_naebabchenko 10 января 2019 | 23:07
"Суд в Париже признал Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге банка на площади Бастилии"-------------А что, был вариант, что они не поджигали?
watson_ 10 января 2019 | 23:13
Интересно акционист -перформансист Павленский продолжит гастроли в неприветливой , строгой к шалунам Франции или рванёт в другую страну где любят таких "художников". Правда еврики сначала надо отдать , а уж потом - новые сюжеты. ))
pattrick3 10 января 2019 | 23:35
А также обязал их выпалить материальный и моральный ущерб – 18 тысяч евро и 3 тысяч евро – соответственно...
Соберите им деньги на Яндекс-кошелёк Ольги Романовой.
naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 23:17
Где протесты доморощенной продажной либерастни? Где их сопли, размазанные кулаком по *блу? Их КУМИРА обижают!!! Где?!
java_php 10 января 2019 | 23:42
naebabchenka_drysch: Интересно, кто нибудь ему бабла на штраф пожертвует? Когда в России акционировал, было столько восторженных почитателей таланта, Дали тихо курит в уголке.
via4eslavdenisov 10 января 2019 | 23:42
naebabchenka_drysch: Ага, дружба, канешнна, дружбой, но еврики всё же врозь.
sva1 10 января 2019 | 23:46
udavi_naebabchenko:
Поджигали или нет решает во Франции, прочих приличных странах, суд - а что там следствие и свидетели напели до подтверждения судом ничто. Это не Россия матушка.
otets_zvezdonyi 10 января 2019 | 23:08
Легко отделался, акционист...
skif_05 10 января 2019 | 23:12
Если бы то же самое Павленский проделал в России, то отделался бы штрафом в 200 рублей.
fedor57 10 января 2019 | 23:17
skif_05: В России он получил аналогичное наказание (год в СИЗО) и штраф, когда поджег дверь ФСБ.
skif_05 10 января 2019 | 23:31
fedor57:
ФСБ!? Но это же не банк?
За французское ФСБ Павленский получил бы пулю в лоб...
Отличный был-бы перформанс.
leonidoff_leonea 10 января 2019 | 23:38
fedor57:
Не бреши, лживый либераст. Семь месяцев он провел в КПЗ.
parasuk_ 10 января 2019 | 23:15
И где все наши либералы-правозащитники? Почему засунули язык в жопу?
skif_05 10 января 2019 | 23:16
parasuk_:
Как предали Павленского, так предадут и Сенцова, который после выхода на свободу устроит теракт в Варшаве или Бухаресте.
ematveev 10 января 2019 | 23:17
parasuk_:
Выдохлись. Но предлагаю вспомнить перлы братьев-либерастов по поводу поджога Павленским двери ФСБ:
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ivanov356
03 июня 2016 | 18:23
"...пропала «божья искра...»
Теперь с дверью, оскорбление чувств верующих припишут.
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03 июня 2016 | 18:36
ФСБ потеряла стыд - драть шкуру надо с мультиворов ,а не с бедного художника....)))
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antimol3
03 июня 2016 | 19:15
Это не просто дверь, а уже почти столетие врата в чекистский ад. А врата те просто бесценны! Одному Сатане известно сколько загубленных душ вошло в дьявольские врата. Явно продешевили действующие продолжатели славных дел Дзержинского, Ягоды, Ежова, Берии... требуя с Павленского каких то пол лимона деревянных. Однако...
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emoss
03 июня 2016 | 19:45
...Господа, в этом Мире горит ВСЕ! И исторические рукописи,и здания, и двери ,через которые некогда проходили в никуда , в безвестность тысячи несправедливо осуждённых , невиновных людей. Кстати, подожженные двери к тому же ещё и оказались всего лишь копией...
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О, и умник Анемон засветился:
anemon
03 июня 2016 | 19:48
Как только каким-то образом сменится эта власть, здание ВЧК-КГБ-ФСБ (и как там его ещё) должна постигнуть участь Бастилии. Спасибо, Пётр, что приближаете этот момент.
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permsky_valenok
03 июня 2016 | 19:59
...И это все - вместо того, чтобы человека лечить...
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Леночка, Павленский и во Франции ждет вашей поддержки! Вы ж за него два года назад тут рубаху на груди рвали!
elenaj1959
03 июня 2016 | 21:28
Этот человек здоровее 86% населения России.
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elenaj1959
05 июня 2016 | 00:07
Я не художник-акционист. У меня другое призвание, но художественный и идеологический посыл акций Павленского мне понятны. Нужно уметь смотреть глубже.
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via4eslavdenisov 10 января 2019 | 23:44
parasuk_: А Вам так хочется их ещё раз послушать? Да ну их.
fedor57 10 января 2019 | 23:15
Зря некоторые российские правозащитники собирали бабки на выплаты этому идиоту, когда он поджег дверь ФСБ. Мне сразу было понятно, что он сумасшедший, не будет нормальный человек прибивать яица к брусчатке и отрезать ухо ножом на заборе института Сербского.
agamasat 10 января 2019 | 23:22
fedor57: дело в том, что все акции Павленского на россии имели смысл. А вот во Франции этот смысл оказался только в больной российской голове Павленского.
parasuk_ 10 января 2019 | 23:27
agamasat: трусливая либеральная петушня просто завидует дерзкому вольнодумцу :)
fedor57 10 января 2019 | 23:32
agamasat: какой то символический смысл может и был, только нормальному человеку и в голову не придет делать то, что делал Павленский. Латытина про давно говорила ещё до его отъезда во Францию.
watson_ 10 января 2019 | 23:43
agamasat: дело в том, что все акции Павленского на россии имели смысл.
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То есть когда Павленский куролесил в России в этом смысл был, а как только он пересёк границу и совершил небольшой перформанс из своего багажа , так сразу стал больным на голову?? Это с чего такие непредвзятые выводы? Да, что означает - на россии??)))
java_php 10 января 2019 | 23:38
agamasat: Так помогите баблом страдальцу. На лечение.
leonidoff_leonea 10 января 2019 | 23:44
java_php:
Подобные субъекты уже лечению не подлежат. Либерализм головного мозга - болезнь практически неизлечимая. Только ампутация головы.
java_php 10 января 2019 | 23:36
Изверги французские. Куда смотрит рукопожатная, неполживая общественность? Это не на Путина наезжать. Тут визы и грантов лишить могут. Поэтому топим за Сенцова и черт с ним, с Павленским. Отсидит не растает. Интересно помогут сочуствующие баблом или только на словах?
puzanov 10 января 2019 | 23:45
Позор кровавому французскому режиму!!! Мирных демонстрантов травят газом, бьют дубинками и поливают из водомётов, а тут и Павленского терзают в застенках. Куда смотрит совет Европы и Совбез ООН!!! Пора решительно ввести санкции и заклеймить позором диктатора и узурпатора Макрона!