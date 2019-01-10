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23:01, 10 января 2019

Суд в Париже признал Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге банка на площади Бастилии

Павленского приговорили к трем годам тюрьмы (из них два года условно). При этом суд учел, что 11 месяцев подсудимый уже провел в предварительном заключении. Таким образом, Павленский остался на свободе.
Оксану Шалыгину приговорили к двум годам (из них 16 месяцев — условно).
Дополнительно суд запретил Павленскому и Шалыгиной ношение оружия на пять лет, а также обязал их выпалить материальный и моральный ущерб – 18 тысяч евро и 3 тысяч евро – соответственно. Еще тысячу евро составили судебные издержки, — сообщает «Новая газета».

Комментарии

25

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udavi_naebabchenko 10 января 2019 | 23:07

"Суд в Париже признал Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге банка на площади Бастилии"-------------А что, был вариант, что они не поджигали?

watson_ 10 января 2019 | 23:13

Интересно акционист -перформансист Павленский продолжит гастроли в неприветливой , строгой к шалунам Франции или рванёт в другую страну где любят таких "художников". Правда еврики сначала надо отдать , а уж потом - новые сюжеты. ))

pattrick3 10 января 2019 | 23:35

А также обязал их выпалить материальный и моральный ущерб – 18 тысяч евро и 3 тысяч евро – соответственно...

Соберите им деньги на Яндекс-кошелёк Ольги Романовой.

naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 23:17

Где протесты доморощенной продажной либерастни? Где их сопли, размазанные кулаком по *блу? Их КУМИРА обижают!!! Где?!

java_php 10 января 2019 | 23:42

naebabchenka_drysch: Интересно, кто нибудь ему бабла на штраф пожертвует? Когда в России акционировал, было столько восторженных почитателей таланта, Дали тихо курит в уголке.

via4eslavdenisov 10 января 2019 | 23:42

naebabchenka_drysch: Ага, дружба, канешнна, дружбой, но еврики всё же врозь.

sva1 10 января 2019 | 23:46

udavi_naebabchenko:
Поджигали или нет решает во Франции, прочих приличных странах, суд - а что там следствие и свидетели напели до подтверждения судом ничто. Это не Россия матушка.

otets_zvezdonyi 10 января 2019 | 23:08

Легко отделался, акционист...

skif_05 10 января 2019 | 23:12

Если бы то же самое Павленский проделал в России, то отделался бы штрафом в 200 рублей.

fedor57 10 января 2019 | 23:17

skif_05: В России он получил аналогичное наказание (год в СИЗО) и штраф, когда поджег дверь ФСБ.

skif_05 10 января 2019 | 23:31

fedor57:
ФСБ!? Но это же не банк?
За французское ФСБ Павленский получил бы пулю в лоб...
Отличный был-бы перформанс.

leonidoff_leonea 10 января 2019 | 23:38

fedor57:
Не бреши, лживый либераст. Семь месяцев он провел в КПЗ.

parasuk_ 10 января 2019 | 23:15

И где все наши либералы-правозащитники? Почему засунули язык в жопу?

skif_05 10 января 2019 | 23:16

parasuk_:
Как предали Павленского, так предадут и Сенцова, который после выхода на свободу устроит теракт в Варшаве или Бухаресте.

ematveev 10 января 2019 | 23:17

parasuk_:

Выдохлись. Но предлагаю вспомнить перлы братьев-либерастов по поводу поджога Павленским двери ФСБ:

===
ivanov356
03 июня 2016 | 18:23
"...пропала «божья искра...»
Теперь с дверью, оскорбление чувств верующих припишут.
===

03 июня 2016 | 18:36
ФСБ потеряла стыд - драть шкуру надо с мультиворов ,а не с бедного художника....)))
===

antimol3
03 июня 2016 | 19:15
Это не просто дверь, а уже почти столетие врата в чекистский ад. А врата те просто бесценны! Одному Сатане известно сколько загубленных душ вошло в дьявольские врата. Явно продешевили действующие продолжатели славных дел Дзержинского, Ягоды, Ежова, Берии... требуя с Павленского каких то пол лимона деревянных. Однако...
===

emoss
03 июня 2016 | 19:45
...Господа, в этом Мире горит ВСЕ! И исторические рукописи,и здания, и двери ,через которые некогда проходили в никуда , в безвестность тысячи несправедливо осуждённых , невиновных людей. Кстати, подожженные двери к тому же ещё и оказались всего лишь копией...
===

О, и умник Анемон засветился:

anemon
03 июня 2016 | 19:48
Как только каким-то образом сменится эта власть, здание ВЧК-КГБ-ФСБ (и как там его ещё) должна постигнуть участь Бастилии. Спасибо, Пётр, что приближаете этот момент.
===

permsky_valenok
03 июня 2016 | 19:59
...И это все - вместо того, чтобы человека лечить...
===

Леночка, Павленский и во Франции ждет вашей поддержки! Вы ж за него два года назад тут рубаху на груди рвали!

elenaj1959
03 июня 2016 | 21:28
Этот человек здоровее 86% населения России.
===

elenaj1959
05 июня 2016 | 00:07
Я не художник-акционист. У меня другое призвание, но художественный и идеологический посыл акций Павленского мне понятны. Нужно уметь смотреть глубже.
===

via4eslavdenisov 10 января 2019 | 23:44

parasuk_: А Вам так хочется их ещё раз послушать? Да ну их.

fedor57 10 января 2019 | 23:15

Зря некоторые российские правозащитники собирали бабки на выплаты этому идиоту, когда он поджег дверь ФСБ. Мне сразу было понятно, что он сумасшедший, не будет нормальный человек прибивать яица к брусчатке и отрезать ухо ножом на заборе института Сербского.

agamasat 10 января 2019 | 23:22

fedor57: дело в том, что все акции Павленского на россии имели смысл. А вот во Франции этот смысл оказался только в больной российской голове Павленского.

parasuk_ 10 января 2019 | 23:27

agamasat: трусливая либеральная петушня просто завидует дерзкому вольнодумцу :)

fedor57 10 января 2019 | 23:32

agamasat: какой то символический смысл может и был, только нормальному человеку и в голову не придет делать то, что делал Павленский. Латытина про давно говорила ещё до его отъезда во Францию.

watson_ 10 января 2019 | 23:43

agamasat: дело в том, что все акции Павленского на россии имели смысл.
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
То есть когда Павленский куролесил в России в этом смысл был, а как только он пересёк границу и совершил небольшой перформанс из своего багажа , так сразу стал больным на голову?? Это с чего такие непредвзятые выводы? Да, что означает - на россии??)))

java_php 10 января 2019 | 23:38

agamasat: Так помогите баблом страдальцу. На лечение.

leonidoff_leonea 10 января 2019 | 23:44

java_php:
Подобные субъекты уже лечению не подлежат. Либерализм головного мозга - болезнь практически неизлечимая. Только ампутация головы.

java_php 10 января 2019 | 23:36

Изверги французские. Куда смотрит рукопожатная, неполживая общественность? Это не на Путина наезжать. Тут визы и грантов лишить могут. Поэтому топим за Сенцова и черт с ним, с Павленским. Отсидит не растает. Интересно помогут сочуствующие баблом или только на словах?

(комментарий скрыт)

puzanov 10 января 2019 | 23:45

Позор кровавому французскому режиму!!! Мирных демонстрантов травят газом, бьют дубинками и поливают из водомётов, а тут и Павленского терзают в застенках. Куда смотрит совет Европы и Совбез ООН!!! Пора решительно ввести санкции и заклеймить позором диктатора и узурпатора Макрона!

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