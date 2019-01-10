Суд в Париже признал Петра Павленского и его соратницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге банка на площади Бастилии

Павленского приговорили к трем годам тюрьмы (из них два года условно). При этом суд учел, что 11 месяцев подсудимый уже провел в предварительном заключении. Таким образом, Павленский остался на свободе.

Оксану Шалыгину приговорили к двум годам (из них 16 месяцев — условно).

Дополнительно суд запретил Павленскому и Шалыгиной ношение оружия на пять лет, а также обязал их выпалить материальный и моральный ущерб – 18 тысяч евро и 3 тысяч евро – соответственно. Еще тысячу евро составили судебные издержки, — сообщает «Новая газета».