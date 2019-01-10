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22:32, 10 января 2019

Посольство Украины в Великобритании обратилось к Твиттеру с требованием заблокировать аккаунт МИД России в Крыму

По словам дипломатов, в службу поддержки соцсети было направлено официальное обращение, — сообщает МК. Аккаунт, о котором идет речь, был зарегистрирован в 2015-ом году и имеет около 6 тысяч читателей.

Комментарии

14

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skif_05 10 января 2019 | 22:39

Запрещать и не пущать...Демократия...Понимаешь...

pattrick3 10 января 2019 | 22:47

Посольство Украины в Великобритании обратилось к Твиттеру...

- Красный крестик, пусти нас пожалуйста? О, спасибо зелёный стрелочки!
https://www.youtube.com/watch?v=HybTqB4BhQY

kotbajune 10 января 2019 | 22:48

Чисто по какляцки - не съем, так поднаткушу

naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 22:40

Какелам - ПРАВДА зенки колет! Ничего нового. ;)

udavi_naebabchenko 10 января 2019 | 22:42

Власти Усраины могут только попрошайничать и жаловаться. Славаусраинехероямсала!!!!

volt76769 10 января 2019 | 22:46

А эта шантрапа все скачет, а потом ноет и кляузничает ))) Терпилы позорные, да еще и скачущие терпилы - ТЬФУ! ...

(комментарий скрыт)

ugiazov 10 января 2019 | 22:56

Господа портянки! Не бегите впереди паровоза. Вот когда закроют, тогда и шумите.

skif_05 10 января 2019 | 23:10

ugiazov:
Либерасня тоже шумела, когда британцы угрожали закрыть РТ. Радовалась, злорадствовала, что честная и правдивая информация больше не дойдет до уха простого британца.

novyrusich 10 января 2019 | 23:16

skif_05: Ты дурак да?
Или никак совковое дерьмо из головки не вытрясешь?

Кстати, а чему ты радуешьсыя? Что Твиттер прихлопнет аккаунт МИД РФ на оккупированной территории?
Вон твои коллеги волосики на попке друг у друга рвут от горя. А ты радуешься сдуру.

mustang 10 января 2019 | 23:00

В России вообще на всё - ЗАПРЕТ !!!

volt76769 10 января 2019 | 23:05

mustang: А ты где это пишешь то? ...

skif_05 10 января 2019 | 23:07

mustang:
Хорош запрет, когда бандеровцы и либерасня на федеральных каналах призывает к смене кровавого путинского режима. Причем никого до сих пор не расстреляли, годами продолжают ходить и хаять преступную путинскую диктатуру.

homa_brutt 10 января 2019 | 23:12

skif_05: Ну, как в Твиттер жаловаться, так "агрессор", а как газ качать, так "партнёры". Многогранна душа протоукра...

antipatrick46 10 января 2019 | 23:16

Пригожинский тролльчатник как борец за свободу СМИ и соцсетей. Правда , только определенного толка - с репутацией доктора Геббельса.

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