Посольство Украины в Великобритании обратилось к Твиттеру с требованием заблокировать аккаунт МИД России в Крыму
По словам дипломатов, в службу поддержки соцсети было направлено официальное обращение, — сообщает МК. Аккаунт, о котором идет речь, был зарегистрирован в 2015-ом году и имеет около 6 тысяч читателей.
Комментарии14
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skif_05 10 января 2019 | 22:39
Запрещать и не пущать...Демократия...Понимаешь...
pattrick3 10 января 2019 | 22:47
Посольство Украины в Великобритании обратилось к Твиттеру...
- Красный крестик, пусти нас пожалуйста? О, спасибо зелёный стрелочки!
https://www.youtube.com/watch?v=HybTqB4BhQY
kotbajune 10 января 2019 | 22:48
Чисто по какляцки - не съем, так поднаткушу
naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 22:40
Какелам - ПРАВДА зенки колет! Ничего нового. ;)
udavi_naebabchenko 10 января 2019 | 22:42
Власти Усраины могут только попрошайничать и жаловаться. Славаусраинехероямсала!!!!
volt76769 10 января 2019 | 22:46
А эта шантрапа все скачет, а потом ноет и кляузничает ))) Терпилы позорные, да еще и скачущие терпилы - ТЬФУ! ...
ugiazov 10 января 2019 | 22:56
Господа портянки! Не бегите впереди паровоза. Вот когда закроют, тогда и шумите.
skif_05 10 января 2019 | 23:10
ugiazov:
Либерасня тоже шумела, когда британцы угрожали закрыть РТ. Радовалась, злорадствовала, что честная и правдивая информация больше не дойдет до уха простого британца.
novyrusich 10 января 2019 | 23:16
skif_05: Ты дурак да?
Или никак совковое дерьмо из головки не вытрясешь?
Кстати, а чему ты радуешьсыя? Что Твиттер прихлопнет аккаунт МИД РФ на оккупированной территории?
Вон твои коллеги волосики на попке друг у друга рвут от горя. А ты радуешься сдуру.
mustang 10 января 2019 | 23:00
В России вообще на всё - ЗАПРЕТ !!!
volt76769 10 января 2019 | 23:05
mustang: А ты где это пишешь то? ...
skif_05 10 января 2019 | 23:07
mustang:
Хорош запрет, когда бандеровцы и либерасня на федеральных каналах призывает к смене кровавого путинского режима. Причем никого до сих пор не расстреляли, годами продолжают ходить и хаять преступную путинскую диктатуру.
homa_brutt 10 января 2019 | 23:12
skif_05: Ну, как в Твиттер жаловаться, так "агрессор", а как газ качать, так "партнёры". Многогранна душа протоукра...
antipatrick46 10 января 2019 | 23:16
Пригожинский тролльчатник как борец за свободу СМИ и соцсетей. Правда , только определенного толка - с репутацией доктора Геббельса.