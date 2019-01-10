Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса
«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!» — написал президент США в своем Твиттере.
Дональд Трамп пытается убедить демократов в Конгрессе согласиться на бюджетные расходы по строительству стены на границе с Мексикой. Он требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства США.
Комментарии4
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tant14 10 января 2019 | 22:38
ЬТамп не пытается убедить демократов, Трамп пытается их сломать.
Но у него это не получается и не получиться.
Безотносительно к тому прав он или не прав, Трамп ведет себя очень глупо, как капризный ребенок, который пытается настоять на своем и устраивает истерику, когда родители отказывают ему в покупке дорогой игрушки.
orlov_a_v 10 января 2019 | 22:43
А как же петро порошенко он же заплатил уже чтобы встретиться с трампом возле туалета в давосе
watson_ 10 января 2019 | 22:51
orlov_a_v: Придётся Петручио встретиться на привычно условном месте с другим президентом другой страны, например Гондураса.
ugiazov 10 января 2019 | 23:03
От кого теперь Путин гордо отвернётся?