Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на экономический форум в Давосе из-за бюджетного кризиса

«Из-за неуступчивости демократов по безопасности границ и огромного значения безопасности для нашей страны я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос. Мои теплые пожелания и извинения ВЭФу!» — написал президент США в своем Твиттере.

Дональд Трамп пытается убедить демократов в Конгрессе согласиться на бюджетные расходы по строительству стены на границе с Мексикой. Он требует выделить на эти цели 5,7 миллиарда долларов. Из-за разногласий между демократами и республиканцами с 22 декабря оказалась частично заблокирована работа правительства США.