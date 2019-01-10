Глава Минфина США после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с компаний Олега Дерипаски

Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго». В то же время он отметил, что они могут вновь попасть под санкции в случае не соблюдения требований Минфина.



«Эти компании обязались предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций, что гарантировало бы: Дерипаска не восстановит контроль над ними!, — заявил Мнучин. «Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и «РусАл» исполняли свои обязательства», — добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе выступили против снятия санкций с компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго и призвали главу Минфина отложить это решение.