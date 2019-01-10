Глава Минфина США после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с компаний Олега Дерипаски
Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго». В то же время он отметил, что они могут вновь попасть под санкции в случае не соблюдения требований Минфина.
«Эти компании обязались предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в отношении их операций, что гарантировало бы: Дерипаска не восстановит контроль над ними!, — заявил Мнучин. «Минфин будет бдительно следить за тем, чтобы En+ и «РусАл» исполняли свои обязательства», — добавил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что демократы в Конгрессе выступили против снятия санкций с компаний En+, «РусАл» и «Евросибэнерго и призвали главу Минфина отложить это решение.
Комментарии3
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skif_05 10 января 2019 | 22:41
Очередной американский выродок продался Путину.
novyrusich 10 января 2019 | 23:00
skif_05: Просто компании Дерипаски взяты под полный американский контроль.
И ничего это американцам не стоилдо.
Во главе компаний поставлены те директора, которых они указали.
Полная отчетность идет в США онлайн, а вся прибыль изначально в США отправлялась..
Так почему США от дешевого алюминия отказываться?
Мнучин, на самом деле настоящая фамилия Менушин, совсем даже не дурак. Люди с такаими фамилиями дураками бывают крайне редко. Его предки это доказали, уехав из России и сделав прекрасную карьеру в США. И теперь он задаром взял под контроль бизнес Дерипаски. Молодец.
ugiazov 10 января 2019 | 23:06
Над Дерипаской приподняли сапог. Но всегда могут опять наступить.