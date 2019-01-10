Карен Хачанов и Дарья Касаткина получили десятый номер при посеве на открытом чемпионате Австралии по теннису

Хачанову в соперники достался немецкий теннисист Петр Гоевчик, который занимает 60 место в мире. В 2017 году он стал победителем турнира в Линце. Касаткина сыграет с 73 ракеткой мира Тимеей Бачински из Швейцарии. Вообще россиянам повезло с жеребьевкой. Самая сильная соперница – 24 ракетка турнира украинка Леся Цуренко сыграет с Екатериной Александровой. Анастасия Павлюченковка встретится с олимпийской чемпионкой из Пуэрто Рико Моникой Пуиг, но победа на Играх в Рио была ее самой невероятной, но очень редкой удачей да и случилась она два с лишним года назад.

У остальных задача даже проще. Даниил Медведев, который посеян пятнадцатым, равно как и Мария Шарапова и Маргарита Гаспарян получили в соперников победителей квалификационного турнира. Их имена станут известны позже. Анне Блинковой предстоит противостоять Кристине Плишковой , куда менее знаменитой, чем ее сестра Каролина. Анастасия Потапова встретится с француженкой Полин Парментье, Евгению Донскому достался серб Ласло Джере, а Андрею Рублеву представитель США Маккензи Макдональд. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января.