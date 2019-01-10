Роскомнадзор сообщил, что проверит ВВС на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания
Роскомнадзор сообщил, что проверит Би-би-си на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Как утверждает ведомство, на сайте Би-би-си выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. К таким материалам, в частности, Роскомнадзор отнес цитату из заявления лидера Исламского государства (эта террористическая группировка запрещена в России) Аль-Багдади. Проводится экспертиза. Би-би-си должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.
Действия Роскомнадзора против «Русской службы ВВС» — это зеркальный ответ на обвинения Великобритании в адрес российского телеканала RT. Такое мнение «Эху Москвы» высказал председатель Союза Журналистов Владимир Соловьев. Соловьев надеется, что это противостояние не приведет к лишению обоих СМИ лицензий.
Между тем Британская телерадиовещательная корпорация настаивает, что соблюдает российское законодательство и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора. Об этом представитель корпорации заявил Интерфаксу.
Комментарии2
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foma55 10 января 2019 | 22:11
Ясный пень, что ВВС не соблюдает российское законодательство в сфере телерадиовещания и заодно печати!
oneoretwo 10 января 2019 | 22:15
...а гопники по другому не умеют и не могут понять своими уголовными москами, что проверка в англии ведется по обвинению в нарушении английского же Закона...
...а гопота назначает проверки по факту проверки....