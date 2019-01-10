За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм, он созванивался с людьми Евгения Пригожина

За убитыми в ЦАР российскими журналистами следил местный жандарм, он созванивался с людьми бизнесмена Евгения Пригожина. Это выяснил центр «Досье» – расследовательский проект Михаила Ходорковского.

За Орханом Джемалем, Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко в Центральной Африканской республике постоянно следил жандарм Эмманюэль Котофи. Как следует из распечатки телефонных переговоров, с ним многократно созванивался водитель, который возил российских журналистов и мог участвовать в операции. Жандарм также вел переговоры с сотрудником компании Пригожина Александром Сотовым. Этот человек работал инструктором по наружному наблюдению, вербовке и агентурной работе в компании М-Финан, связанной с Евгением Пригожиным. Более того, значился под личным номером, жетоны с которым присваивают бойцам ЧВК Вагнер. Сотов более 100 раз за июль и август созванивался с советником президента ЦАР по безопасности Валерием Захаровым, его тоже связывают с Пригожиным, сообщает центр «Досье». По его данным, ранее фигурировавший в ряде расследований фиксер Мартин на самом деле не существовал. Свидетельства о нем есть только со слов Кирилла Романовского — сотрудника агентства ФАН, входящего в медиахолдинг Евгения Пригожина. Основываясь на новых данных, центр «Досье» пришел к выводу, что убийство российской съемочной группы было тщательно спланировано.

Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко убили в ночь на 31 июля.