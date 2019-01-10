Операторам не смогут обеспечить рабочее оборудование для хранения трафика «по закону Яровой» – РосКомСвобода

Операторам не смогут обеспечить рабочее оборудование для хранения трафика «по закону Яровой». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров.

«Думаю, что операторов обяжут закупить какое-то одобренное Роскомнадзором оборудование, но оно, скорей всего, не сможет удовлетворить нужды «закона Яровой». Закупки приведут к повышению тарифов и, в конечном счете, потребители будут оплачивать операторам возможность купить оборудование, без которого у них будут отбирать лицензии, но которое не будет работать», — сказал он.

Как стало известно ранее, в Минкомсвязи предлагают обязать операторов хранить трафик по «закону Яровой» на российском оборудовании. Разработчики соответствующего законопроекта считают, что иностранное оборудование уязвимо для хакерских атак. Кроме того, в условиях западных санкций отечественное оборудование в большей степени обеспечит информационную безопасность российской инфраструктуры связи.