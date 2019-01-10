Операторам не смогут обеспечить рабочее оборудование для хранения трафика «по закону Яровой» – РосКомСвобода
Операторам не смогут обеспечить рабочее оборудование для хранения трафика «по закону Яровой». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» технический директор «РосКомСвободы» Станислав Шакиров.
«Думаю, что операторов обяжут закупить какое-то одобренное Роскомнадзором оборудование, но оно, скорей всего, не сможет удовлетворить нужды «закона Яровой». Закупки приведут к повышению тарифов и, в конечном счете, потребители будут оплачивать операторам возможность купить оборудование, без которого у них будут отбирать лицензии, но которое не будет работать», — сказал он.
Как стало известно ранее, в Минкомсвязи предлагают обязать операторов хранить трафик по «закону Яровой» на российском оборудовании. Разработчики соответствующего законопроекта считают, что иностранное оборудование уязвимо для хакерских атак. Кроме того, в условиях западных санкций отечественное оборудование в большей степени обеспечит информационную безопасность российской инфраструктуры связи.
Комментарии5
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danko1 10 января 2019 | 21:42
Принимать законы без финансового и технического обеспечения только в ГосДуре могут.
Но очень Кремль желает всех под колпаком держать.
stopkran1969 10 января 2019 | 21:51
Крымский комбинат "дружба народов" уже готов отгружать оборудование (правда печатные машинки поставляются без обслуги, но есть великая идея - научить печатать росгвардейцев, так что дело выгорит)
tuman13 10 января 2019 | 22:01
""Думаю, что операторов обяжут закупить какое-то одобренное Роскомнадзором оборудование, но оно, скорей всего, не сможет удовлетворить нужды «закона Яровой»""
Есессно, главное бахнуть" шеф!!! все пропало!!!", а когда все получается, скромно промолчать.
pilpelzaken 10 января 2019 | 22:08
Как это "нет рабочего оборудования, защищенного от хакерских атак", необходимого для обеспечения слежки за нами, неразумными по закону Яровой?!?!?!!!.
В 2014 г. правительством утверждена для обеспечения этих целей новейшая разработка Пензенского ЗАО "НИИФТИ и ВТ" - накопитель внешних данных (жесткий диск) ВНД-2.05, емкостью 50 МБ. Скорость записи - 167 Кб/сек. Габариты устройства - 50х38х25,4 см., вес - 25 кг.
ВНИМАНИЕ! ОПЕЧАТОК ИЛИ ОШИБОК НЕТ, и это - не репост анекдота!!!
Зато в формате записи применяется кодировка данных, недоступная расшариванию хакерами и признанная устаревшей еще в 1991 г.
И да! Зато перевозить эти уникальные устройства можно будет на "Ё-мобилях".
pilpelzaken 10 января 2019 | 22:15
pilpelzaken:
и все же, ошибка есть: не накопитель внешних данных, а внешний накопитель данных, sorry.