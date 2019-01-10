Парагвай разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Об этом заявил президент страны Марио Абдо Бенитес. Причиной стало переизбрание на новый президентский срок Николаса Мадуро. Правительство Парагвая осудило разрушение конституционного строя и верховенства закона в Венесуэле.
Сообщается также, что правительство Перу отозвало для консультации временного поверенного в делах Венесуэлы. Новый срок Мадуро правительство Перу также называет нелегитимным. МИД этой страны подтвердил запрет на въезд в Перу самому Мадуро и ста чиновникам его администрации. Банковским учреждениям запрещены отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.
Комментарии3
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boltzmann_ 10 января 2019 | 21:56
Вон чо, оказывается даже в Парагвае теперь цивилизация и демократия. А я считал, что там всё еще заправляет кровавый диктатор генерал Стресснер, тот бы Мадуру принял за дружбана.
oneoretwo 10 января 2019 | 21:56
....друзья плешивого так "популярны", только с ними никто дружить не хочет...
a_buvgrobu 10 января 2019 | 22:05
Еще одни нищеброды за американскими подачками потянулись.