Парагвай разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой

Об этом заявил президент страны Марио Абдо Бенитес. Причиной стало переизбрание на новый президентский срок Николаса Мадуро. Правительство Парагвая осудило разрушение конституционного строя и верховенства закона в Венесуэле.

Сообщается также, что правительство Перу отозвало для консультации временного поверенного в делах Венесуэлы. Новый срок Мадуро правительство Перу также называет нелегитимным. МИД этой страны подтвердил запрет на въезд в Перу самому Мадуро и ста чиновникам его администрации. Банковским учреждениям запрещены отношения с финансовыми институтами Венесуэлы.