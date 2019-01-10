В Италии задержали двоих россиян, подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов

Как сообщает «Интерфакс», задержанным 25 лет и 43 года. Они прибыли в страну на парусной лодке, на которой находилось около полусотни мигрантов. Лодка села на мель неподалеку от пляжа. Нелегалов перевели в миграционный центр, россияне были задержаны в местном отеле. Сотруднику гостиницы документы мужчин показались фальшивыми, и он вызвал полицию. При обыске в номере были найдены плавательное снаряжение и деньги. В консульстве России в Палермо агентству ТАСС сообщили, что у них нет официальных данных о задержании российских граждан.