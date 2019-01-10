Жители московского района Капотня подали в Люблинский суд иск с требованием приостановить работу местного НПЗ
Жители московского района Капотня подали в Люблинский суд иск с требованием приостановить работу местного НПЗ и взыскать с «Газпром нефти» 5 миллионов рублей в качестве компенсации. Как сообщила ТАСС адвокат Оксана Опаренко, семеро жителей Капотни в своем иске заявляют, что из-за деятельности НПЗ на юго-востоке столицы сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. У жителей ухудшилось самочувствие, появились регулярные головные боли, тошнота, аллергия, участились простудные заболевания. Рассмотрение иска назначено на 19 февраля.
Комментарии4
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polsan 10 января 2019 | 21:42
Пять миллионов рублей компенсации за то, что указано в новости, это просто курАм насмЭх! )
gregor 10 января 2019 | 21:50
Сечин по судам не ходит ,он ими руководит .
oldpartizan 10 января 2019 | 22:02
в Сингапуре два нпз...
хотя, о чём это я...
tuman13 10 января 2019 | 22:07
Интересное положение: завод стоит с начала 30-х. Эти семеро поселились несколько позже, и ЯВНО НЕ ЗНАЛИ, что рядом находится нефтеперерабатывающий завод. Ну как такое мелкое в 2000 га предприятие заметить. И вдруг, о чудо, рядом завод, и вредный. На суд его, на суд.