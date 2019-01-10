Жители московского района Капотня подали в Люблинский суд иск с требованием приостановить работу местного НПЗ и взыскать с «Газпром нефти» 5 миллионов рублей в качестве компенсации. Как сообщила ТАСС адвокат Оксана Опаренко, семеро жителей Капотни в своем иске заявляют, что из-за деятельности НПЗ на юго-востоке столицы сложилась неблагоприятная экологическая обстановка. У жителей ухудшилось самочувствие, появились регулярные головные боли, тошнота, аллергия, участились простудные заболевания. Рассмотрение иска назначено на 19 февраля.