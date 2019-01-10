Би-Би-Си настаивает, что соблюдает российские законы и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора

Британская телерадиовещательная корпорация настаивает, что соблюдает российское законодательство и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора. Об этом представитель корпорации заявил «Интерфаксу». Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит Би-би-си на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Как утверждает ведомство, на сайте Би-би-си выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. К таким материалам, в частности, Роскомнадзор отнес цитату из заявления лидера Исламского государства (эта террористическая группировка запрещена в России) Аль-Багдади. Проводится экспертиза. Би-би-си должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.