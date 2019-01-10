Би-Би-Си настаивает, что соблюдает российские законы и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора
Британская телерадиовещательная корпорация настаивает, что соблюдает российское законодательство и готова дать пояснения в связи с претензиями Роскомнадзора. Об этом представитель корпорации заявил «Интерфаксу». Напомним, ранее Роскомнадзор сообщил, что проверит Би-би-си на соблюдение лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания. Как утверждает ведомство, на сайте Би-би-си выявлены материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. К таким материалам, в частности, Роскомнадзор отнес цитату из заявления лидера Исламского государства (эта террористическая группировка запрещена в России) Аль-Багдади. Проводится экспертиза. Би-би-си должна до 16 января представить документы, подтверждающие соблюдение требований закона о СМИ.
Комментарии5
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naebabchenka_drysch 10 января 2019 | 21:40
Заткнём буквой Закона грязный источник пропагандистской лжи - ВВС !
tuman13 10 января 2019 | 22:12
naebabchenka_drysch:То, что ВВС есть пропагандист мировозрения правительства Великобритании - это записано в уставе корпорации. А то, что хорошо для правительства Великобритании, вещает ВВС, лживо это или нет, корпорацию мало колышет.
victor_xy 10 января 2019 | 22:16
Печально... ((( - вот склеит ласты это ввс и что? - как правду то узнаем? - эх, хоть ЭХО останется, на него одна надежда, да...
alis_kirs 10 января 2019 | 22:04
===Би-Би-Си настаивает, что соблюдает российские законы...===
Ага. А "RT" соблюдает законы Англии... В общем, наш зеркальный ответ в чистом виде!
ematveev 10 января 2019 | 22:11
Братья-либерасты, как у вас правильно, напомните? "Если оправдывается - значит виноват?"
Так вроде?