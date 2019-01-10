Трамп отказался от участия в Давосском форуме
Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден
отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.
«Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он на странице в Twitter.
«С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму», — добавил президент.
Ранее Д.Трамп, перед тем как отправиться в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американского администрации («шатдауна») ему придется отказаться от поездки в Давос, передает «Интерфакс».
Комментарии15
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m_doc 10 января 2019 | 21:42
А жаль. Хотелось бы послушать начальника транспортного цеха. Жванецкий исписался, вся надежда на Доню:)
edyunia 10 января 2019 | 21:56
m_doc: \\вся надежда на Доню:)\\
Да и Вова уже не тот, одним словом кругом одно старое барахло. :):):).
m_doc 10 января 2019 | 22:07
edyunia: Погодь, Порох ещё остался в пороховницах. Правда, он какой-то некреативный. Его хлебом не корми, тока дай попрощаться:)
Кста, пока не забыла. Глянь сериал "Домашний арест". Это нечто. Я местами от смеха рыдала. Грубовато, но мегаталантливо. Вся съемочная группа - молодчинки, и актёры один другого лучше. Не пожалеешь, обещаю. Ты мою натуру знаешь:)
edyunia 10 января 2019 | 22:10
m_doc: \\Ты мою натуру знаешь:)\\
Фильм российский или какой, мне несколько версий поисковик выдаёт?
m_doc 10 января 2019 | 22:12
edyunia: Наш, режиссёр Пётр Буслов, сценаристы Слепаков и Туханин.
edyunia 10 января 2019 | 22:15
m_doc: \\Наш\\
Сичас позырю.
m_doc 10 января 2019 | 22:17
edyunia: 12 серий, осторожно:)
Исчезаю. До новых встреч в эфире!
sutara 10 января 2019 | 21:43
Вместо Давоса пошел готовиться в отставку!
m_doc 10 января 2019 | 21:53
sutara: Какая отставка?!?! А як жеш мечта идиота - противомексиканский забор?:)
edyunia 10 января 2019 | 21:59
m_doc: \\противомексиканский забор?:) \\
На пенсии, в отставке дачу оградит. :):):).
m_doc 10 января 2019 | 22:09
edyunia:... а на пленэре будет на мексов с сачком охотиться:)))
edyunia 10 января 2019 | 22:17
m_doc: \\с сачком охотиться:)))\\
Неа, с удочкой как лягушек.
i_c_e 10 января 2019 | 21:55
Да, дорогой городок. Без бюджета утверждённого не получится посетить. Наш, вон, тоже «отказался».
oneoretwo 10 января 2019 | 22:03
....когда вовсю несет импичментом - давос может и подождать...
...вот и в дурке перестали бухать шампанское за трампа....
не знаю только, мотается ли исчо маргушка с омериканческим флагом....
gregor 10 января 2019 | 22:10
Трамп отказался от участия в Давосском форуме
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Я и 86 % телевизионного электората не понимаем , плохо это или хорошо .
Вот скажет Песков от имени Кремля и Захарова от имени МИДа ,хорошо это или нет , тогда будем так и относится .