Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за разногласий с Демократической партией он вынужден

отменить поездку на Всемирный экономический форум в Давос.



«Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум», — написал он на странице в Twitter.



«С наилучшими пожеланиями и извинениями Всемирному экономическому форуму», — добавил президент.



Ранее Д.Трамп, перед тем как отправиться в Техас на границу США и Мексики, заявлял, что в случае продолжения частичной приостановки работы американского администрации («шатдауна») ему придется отказаться от поездки в Давос, передает «Интерфакс».