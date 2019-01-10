Автор петиции о расселении жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске ответил главе Челябинской области

Автор петиции о расселении жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске ответил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Накануне губернатор обвинил тех, кто собирает подписи, в раскачивании ситуации и пляске на костях. Автор петиции Алексей Соколов написал: «если дом абсолютно безопасный, если квартиры в этом доме не обесценились, и с желающими жить в разделенном доме нет проблем, то почему не выделить желающим деньги на равноценные квартиры в другом районе?» Петиция на сайте Change.org собрала уже почти 100 тысяч подписей. В интервью Новой газете Соколов отметил, что жильцы не пытаются каким-то образом нажиться. Они просят у государства предоставить им равноценные квартиры, а в этом доме уже не чувствуют себя в безопасности.