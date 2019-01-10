Автор петиции о расселении жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске ответил главе Челябинской области
Автор петиции о расселении жильцов пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске ответил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому. Накануне губернатор обвинил тех, кто собирает подписи, в раскачивании ситуации и пляске на костях. Автор петиции Алексей Соколов написал: «если дом абсолютно безопасный, если квартиры в этом доме не обесценились, и с желающими жить в разделенном доме нет проблем, то почему не выделить желающим деньги на равноценные квартиры в другом районе?» Петиция на сайте Change.org собрала уже почти 100 тысяч подписей. В интервью Новой газете Соколов отметил, что жильцы не пытаются каким-то образом нажиться. Они просят у государства предоставить им равноценные квартиры, а в этом доме уже не чувствуют себя в безопасности.
Комментарии12
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traxau_okurka 10 января 2019 | 21:06
Заметили, что у путиноидов одни и те же тезисы?)))) Пляски на костях, раскачивание лодки)))))))
hangman_ru 10 января 2019 | 21:09
traxau_okurka: методички же одинаковые
zmeelov_1 10 января 2019 | 21:11
traxau_okurka: А кто вам, либерастам поганым, виноват, что вы любители этим заниматься? Любой трагедией пользуетесь щипнуть в свою пользу. На выборах то за вас, подпиндосов, не голосуют.
nikolashin2017 10 января 2019 | 21:18
traxau_okurka: еще дубровский любит упоминать "деструктивные элементы"...
viktorova 10 января 2019 | 21:19
traxau_okurka: некоторые даже Часы на правую руку надевают. И манеру разговора перенимают.... скоро ходить начнут как хромая утка...
polikarpich 10 января 2019 | 21:25
traxau_okurka: Да, вот губернатор, как истинный путриот, на костях не пляшет. Он на них культурно писает. И на живых тоже.
zonda_3 10 января 2019 | 21:44
polikarpich:
Интелигентно же Вы описали отношение вышеназванного чинуши к чаяниям подведомственного населения ... да к@кает он, ср&т и все куи ложил на быдло из гетто
ki000999 10 января 2019 | 21:15
Встречное предложение!!!!! Предлагаю губернатору, членам его семьи. а так же, членам всего регионального правительства, всем главам МВД, ФСБ, СКР, и и членам их семей, не знаю как правильно выразиться, всем министрам, гос.начальникам их семьям. кто там еще есть.... покинуть свои холупы и переехать в этот шикарный дом!!!!!!
pilpelzaken 10 января 2019 | 21:31
ki000999:
... ненадолго, всего лишь до 4-х утра...
alo0000 10 января 2019 | 21:18
«Государство вам ничего не должно!» даже - социвральное.
oneoretwo 10 января 2019 | 21:59
...когда мерзавцу нечего ответить по существу, он - мерзавец - на патриотизм начинает давить...
lightalloy 10 января 2019 | 22:17
Надо уже перестать бояться что-либо говорить этому оккупационному режиму. Надо говорить то, что никто не сможет опровергнуть, или подвести под 58-ю статью. Простые факты. И тогда посмотрим, что ответят.